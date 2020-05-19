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Поселили в контейнерах: сеть взорвало видео жилья путинских военных
В России, где недавно путинские депутаты «порадовли» медиков «щедрыми» продуктовыми наборами, военнослужащих с семьями селят в модулях, напоминающих контейнеры.
«Отдельная цивилизация. Дом министра обороны и его военнослужащих», — пишет в Twitter интернет-пользователь с ником «Мысли президента», сравнивший фото жилья Сергея Шойгу и его подчиненных.
Вот так живешь в России, служишь в армии полжизни и лижешь сапоги правящему режиму, с которым ты по присяге бороться должен, а тебя потом бац и в коробочку железную селят жить с семьей Но зато занавесочки и душик имеется— УткоВирусолог (@ZloyDuck) May 18, 2020
И как не стыдно только в новостях такое показывать pic.twitter.com/qiuTs681rL
Интернет-пользователи устроили активную дискуссию по поводу сюжета в новостях росТВ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия — «отдельная цивилизация». «Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — заявил Путин.333
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