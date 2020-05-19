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Мир

Поселили в контейнерах: сеть взорвало видео жилья путинских военных

12:31 19 мая 2020
Контейнеры для военных в России
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, где недавно путинские депутаты «порадовли» медиков «щедрыми» продуктовыми наборами, военнослужащих с семьями селят в модулях, напоминающих контейнеры.

«Отдельная цивилизация. Дом министра обороны и его военнослужащих», — пишет в Twitter интернет-пользователь с ником «Мысли президента», сравнивший фото жилья Сергея Шойгу и его подчиненных.

Интернет-пользователи устроили активную дискуссию по поводу сюжета в новостях росТВ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный художник Сергей Елкин высмеял карикатурой заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия — «отдельная цивилизация». «Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — заявил Путин.

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