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«Щедрость» не знает границ: в сети показали, как путинские депутаты помогают медикам во время пандемии (видео)

В России, где некоторых депутатов Госдумы заметили с «блокираторами коронавируса», медикам в Липецке выдали «щедрый паек» — три печенья, по горсти сушек и конфет, шоколадку и несколько пакетиков чая.

Видео со «щедрым» продуктовым набором выложил в сеть российский политик Геннадий Гудков. «Видели проднаборы в США, Германии, Японии и др. А теперь сравните! Это позорище происходит в „великой энергетической державе“ в 21 веке!» — говорится в комментарии к видео.

«Скорой помощи сегодня дали паек. Город Липецк. Вместо 25 тысяч рублей. Или на 25 тысяч — мы что-то не поняли», — говорит одна из медиков.

Видели проднаборы в США, Германии, Японии и др. А теперь сравните! Это позорище происходит в «великой энергетической державе» в 21 веке! pic.twitter.com/emQlklEOKx — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 17, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский Росздравнадзор временно запретил использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства РФ, которые ранее стали причинами страшных пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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