Украина

Слова Путина об отдельной цивилизации в России изобразили карикатурой

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия — «отдельная цивилизация», вызвали множество язвительных комментариев. Известный российский художник Сергей Елкин отреагировал на такие слова Путина меткой карикатурой.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — заявил Путин в интервью, показанном в эфире росТВ 17 мая 2020 года.

Сергей Елкин изобразил Путина, едущим в маленькой тележке, которая привязана к последнему вагону поезда мировой цивилизации.

Как сообщалось ранее, Сергей Елкин высмеял попытки российской власти показать стране, что рейтинг Владимира Путина остается высоким. Он сделал карикатуру на то, как получены данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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