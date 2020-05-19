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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала аппетитные формы в постели (фото)

12:40 19 мая 2020
Настя Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно порадовала нежным клипом «Воспоминания», восхитила поклонников новыми фото в постели.

Настя опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала аппетитные бедра, и попросила поклонников выбрать один вариант. Поклонники растерялись, они не могут выбрать и утверждают, что Каменских прекрасна на всех фото.

Настя Каменских

Настя Каменских

«Любимая девушка, ты хорошеешь день от то дня», «Какая прелесть. Анастасия, вы потрясающая, с каждым днём красивее и красивее, восхищаюсь», «Очаровательная», «Анастасия, ты прекрасна», «Горячая», — пишут комментаторы.

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Они не сомневаются, что фотографировал возлюбленную Потап, но удивляются, как он смог сосредоточиться, видя такую красотку.

Напомним, ранее Потап рассказал в интервью «ФАКТАМ» о жизни с Настей и о любви.

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