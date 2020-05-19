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Настя Каменских показала аппетитные формы в постели (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно порадовала нежным клипом «Воспоминания», восхитила поклонников новыми фото в постели.
Настя опубликовала два снимка, на которых продемонстрировала аппетитные бедра, и попросила поклонников выбрать один вариант. Поклонники растерялись, они не могут выбрать и утверждают, что Каменских прекрасна на всех фото.
«Любимая девушка, ты хорошеешь день от то дня», «Какая прелесть. Анастасия, вы потрясающая, с каждым днём красивее и красивее, восхищаюсь», «Очаровательная», «Анастасия, ты прекрасна», «Горячая», — пишут комментаторы.
Они не сомневаются, что фотографировал возлюбленную Потап, но удивляются, как он смог сосредоточиться, видя такую красотку.
Напомним, ранее Потап рассказал в интервью «ФАКТАМ» о жизни с Настей и о любви.225
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