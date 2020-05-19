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Возобновление работы транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам
С 22 мая в Киеве должен возобновить нормальную работу наземный общественный транспорт. При этом коммунальным автобусам, троллейбусам, трамваям и частным автоперевозчикам (маршруткам) придется ездить полупустыми. Полиция и муниципальная охрана будут контролировать, чтобы в салон садились не более половины пассажиров от расчетной вместимости. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В транспорте пассажиры должны быть обязательно в маске и не пренебрегать защитными перчатками. В наземном транспорте пока останутся кондукторы. До 1 июля можно будет оплатить проезд электронным билетом (покупается в Т-киосках) или купить билет у кондуктора.
Кличко подтвердил, что со следующей недели (с 25 мая) может открыться метро, если Кабмин даст свое согласие. «Киев готовится к открытию метро. На станциях и возле касс наносится специальная разметка, помогающая соблюдать дистанцию», — рассказал мэр.
После открытия метрополитен будет активно переходить на безжетонную систему оплаты проезда. Альтернативой жетонам станут электронные билеты, карта метро, банковская карта, мобильные приложения. Оставшиеся у граждан зеленые жетоны можно будет израсходовать в течение месяца.
Что касается тарифов на проезд, то в коммунальном транспорте они останутся прежними. Киевские маршрутки действительно могут пересмотреть плату, сославшись на новые условия перевозки пассажиров. Пока, по информации Кличко, владельцы маршруток не информировали контролирующие органы о готовящейся смене тарифа. Такое предупреждение перевозчики должны подавать за семь рабочих дней.
Напомним, после возобновления работы предприятий Киев столкнулся с острой нехваткой транспорта. Пассажиры часами стоят в очереди на маршрутки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»216
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