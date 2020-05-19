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Украина

В СБУ рассказали, кто был инициатором интервью Гордона с Поклонской и Стрелковым

13:21 19 мая 2020
Гордон и Гиркин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с «экс-прокурором Крыма» Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона, который ранее заявлял, что беседы готовились с согласия и «в содружестве с украинскими спецслужбами».

«Вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», — заявили в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявлял, что единственными интервью, которые могут давать такие люди, как «экс-генпрокурор Крыма» Наталья Поклонская, должны быть свидетельские показания в рамках соответствующих уголовных производств.

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