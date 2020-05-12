- 14:32 В центре Харькова дерево обрушилось на прохожих: видео с места ЧП
- 14:30 Трамп поссорился с журналистками, прервал брифинг и обвинил СМИ в заговоре против него
- 14:22 В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра
- 14:02 Отозванного из Киева посла Грузии отправили на карантин
- 14:00 У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской украинскому журналисту
- 13:50 «Пленки Ермака»: одному из фигурантов сожгли мотоцикл, а другому – бросили гранату в авто
- 13:48 Актриса «Дизель Шоу» поделилась карантинным меню
- 13:43 Зеленский сделал важное заявление о дальнейшем смягчении карантина
- 13:31 Внук Софии Ротару презентовал новый трек
- 13:25 Маски – не главное: в Минздраве рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса
- 13:22 Вспыхнул аппарат ИВЛ: появились новые детали смертельного пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
- 13:10 Вернемся к веерным отключениям электроэнергии: Зеленского предостерегли от запуска печатного станка
У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской украинскому журналисту
Единственными интервью, которые могут давать такие люди, как «экс-генпрокурор Крыма» Наталья Поклонская, которой в Украине инкриминируют, в частности, госизмену, должны быть свидетельские показания в рамках соответствующих уголовных производств.
Такую точку зрения выразил постоянный представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым Антон Кориневич, комментируя общение Поклонской с журналистом Дмитрием Гордоном.
По его словам, люди, которые своими действиями способствовали оккупации части территории Украины, не могут считаться голосами крымчан, поскольку они искажают факты. «Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Натальи Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия», — добавил поспред президента Украины в Крыму.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Поклонская не единожды заявляла, что готова стать послом России в Украине и восстанавливать «дружеские отношения».859
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...