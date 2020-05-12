У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской украинскому журналисту

Украина

Единственными интервью, которые могут давать такие люди, как «экс-генпрокурор Крыма» Наталья Поклонская, которой в Украине инкриминируют, в частности, госизмену, должны быть свидетельские показания в рамках соответствующих уголовных производств.

Такую точку зрения выразил постоянный представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым Антон Кориневич, комментируя общение Поклонской с журналистом Дмитрием Гордоном.

По его словам, люди, которые своими действиями способствовали оккупации части территории Украины, не могут считаться голосами крымчан, поскольку они искажают факты. «Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Натальи Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия», — добавил поспред президента Украины в Крыму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Поклонская не единожды заявляла, что готова стать послом России в Украине и восстанавливать «дружеские отношения».

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