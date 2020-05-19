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«Папина дочка»: Билодид поделилась милым фото с отцом на морском берегу
Двукратная чемпионка мира 19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид на своей странице в Instagram показала, как весело проводит время со своим отцом — двукратным чемпионом Европы и призером чемпионата мира Геннадием Билодидом, являющимся по совместительству и ее тренером.
Спортсменка опубликовала фото, на которых на берегу моря «оседлала» отца. Поскольку оба одеты в кимоно, можно предположить, что для Дарьи так весело закончилась совместная для них тренировка.
Менее чем за сутки пост набрал почти 30 тысяч «лайков». «Папина дочка», — написала в комментариях двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид в детстве хотела стать кассиром.89
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