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Путин сознательно отделяет Зеленского от народа: раскрыта хитрая тактика Кремля Украине
В действиях президента РФ Владимира Путина прослеживается информационная война, которую ведет Россия. На этот момент в интервью «ФАКТАМ» обратил внимание военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Тот факт, что Путин поздравил с Днем Победы народ Украины, не упомянув при этом Зеленского, эксперт назвал «информационной операцией по разделению власти и народа». По его словам хозяин Кремля старается подчеркнуть несостоятельность украинских властей. Хотя Зеленский может частично устраивать Путина в качестве политика, желающего мира и готового на уступки Кремлю, если на это согласится общество.
«Большая проблема, что Зеленский практически не обращает внимания на развитие оборонного потенциала, передоверяя это другим. И из-за этого получается ситуация, которая вполне выгодна Кремлю», — подвел итог эксперт.
Ранее было высказано мнение, что у Зеленского и Путина уже есть договоренность по Донбассу.125
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