Чудом остался жив: ветерана АТО похитили и пытали на Донетчине

Происшествия

В Донецкой области, где недавно пострадал молодой человек, пытавшийся разобрать боеприпас, члены криминальной группировки похитили и пытали 21-летнего парня, который воевал в АТО и служил по контракту в Вооруженных силах Украины.

Как сообщают в ГУНП в Донецкой области, ЧП произошло в городе Покровском, где парня похитили на глазах у его родственников и под пытками пытались вынудить его присоединиться к банде.

«15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего парня — участника боевых действий на Донбассе во время АТО. Двое его родственников, находившихся рядом, ничего не смогли сделать», — сообщили в полиции.

Парня увезли в неизвестном направлении, связав скотчем руки и ноги, а также заклеив глаза. После пыток, которые длились несколько часов, у молодого человека забрали деньги и ювелирные изделия, а его самого кинули в багажник машины и отвезли на место похищения, где и выбросили из авто. Сейчас пострадавший находится в больнице с многочисленными травмами. Его состояние оценивают как тяжелое.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны четверо мужчин, один из которых — гражданин Азербайджана. Задержанные — ранее судимые жители Покровска, у некоторых из которых насчитывается по 5−6 «ходок». В организации похищения заподозрили 28-летнего парня, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве автохамы избили ветерана АТО Николая Ворошнова, сделавшего замечание водителям авто, нарушивших ПДД.

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