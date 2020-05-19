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Российскую кинозвезду обокрали во время теста на коронавирус
Российская актриса Татьяна Васильева, которая сбежала из больницы, чтобы лечиться от коронавируса дома, стала жертвой воров. У кинозвезды украли телефон во время забора биологического материала.
Как заявила в соцсетях невестка артистки Мария Болонкина, накануне Васильевой позвонили и сказали, что придут медики для очередного забора анализов.
Пришли две девушки, назвались медиками. Девушки, по словам Болонкиной, были уже в бахилах.
«Они очень странно брали сам тест, потому что мазок берется — очень глубоко залезают, а сегодня взяли очень быстро и неумело», — отметила невестка актрисы.
Васильева оставила девушек на 30 секунд одних, чтобы принести полис, а позже обнаружила пропажу.
«Будем разбираться, кто приходил, кто были эти люди, и писать заявление в полицию», — подытожила Болонкина.
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