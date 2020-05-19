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Шоу-бизнес

Российскую кинозвезду обокрали во время теста на коронавирус

15:06 19 мая 2020
Васильева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Татьяна Васильева, которая сбежала из больницы, чтобы лечиться от коронавируса дома, стала жертвой воров. У кинозвезды украли телефон во время забора биологического материала.

Как заявила в соцсетях невестка артистки Мария Болонкина, накануне Васильевой позвонили и сказали, что придут медики для очередного забора анализов.

Пришли две девушки, назвались медиками. Девушки, по словам Болонкиной, были уже в бахилах.

«Они очень странно брали сам тест, потому что мазок берется — очень глубоко залезают, а сегодня взяли очень быстро и неумело», — отметила невестка актрисы.

Васильева оставила девушек на 30 секунд одних, чтобы принести полис, а позже обнаружила пропажу.

«Будем разбираться, кто приходил, кто были эти люди, и писать заявление в полицию», — подытожила Болонкина.

Напомним, ранее легендарная актриса Светлана Светличная обвинила журналиста «Пусть говорят» в краже.

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