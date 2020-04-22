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- 10:29 Пропало 600 тысяч: легендарная актриса обвинила журналиста «Пусть говорят» в краже
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Пропало 600 тысяч: легендарная актриса обвинила журналиста «Пусть говорят» в краже
Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная, которая ранее пожаловалась, что внучка травит ее ртутью, обвинила в краже сотрудника главного российского телеканала.
По словам актрисы, она согласилась рассказать телевизионщикам о конфликте с внучкой, а они ее просто обворовали. Во время съемок в квартире актрисы оператор попросил пройти ее в другую комнату, а журналист на несколько минут остался один. После съемок, говорит Светличная, в ее кошельке стало на 600 тысяч рублей меньше.
Актриса не сомневается, что вор — журналист, который воспользовался случаем. А возможно, все спланировали заранее, ведь Светличная хотела съемки в студии, но сотрудники телеканала настояли на квартире. В полицию она не собирается, но решила обратиться к руководству телеканала, чтобы вора наказали.
В Telegram-канале «НеМалахов» утверждается, что в гостях у Светличной были сотрудники программы «Пусть говорят» Первого канала.
Напомним, ранее в непорядочности обвинили сотрудников канала НТВ, которые снимали программу о дочери Любови Успенской.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..