Больная коронавирусом российская актриса сбежала из больницы

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая коронавирусом, сбежала из больницы. Артистка посчитала, что дома ей будет безопаснее. Тем более что чувствует она себя нормально.

Васильева рассказала, что при характерных симптомах — высокой температуре и сухом кашле — вызвала скорую. Но помощи ей пришлось ждать 8 часов.

«Потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий…», — написала Татьяна Васильева в Instagram.

Ждать результат теста она не стала и отправилась домой. А наутро узнала, что у нее двухсторонняя пневмония. Васильева решила лечиться дома. Но, как сказала в комментарии НТВ, медики к ней наведываются не часто.

«Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти — и все, все карантины мои закончились», — рассказала Васильева.

Сейчас актриса говорит, что готова приступить к работе. Своим опытом борьбы с коронавирусом Васильева поделилась в онлайн интервью с Ариной Шараповой.

«Чувствую себя хорошо. Я особенно плохо себя и не чувствовала, как выяснилось. Мы с этим коронавирусом сошлись в какой-то момент и стали работать сообща», — удивила Васильева.

Время на карантине ее раздражает и пугает безработицей.

«За это время можно было бы сделать спектакль какой-то, срепетировать его. Но нет возможности даже репетировать, потому что никто нас никуда не пустит. Все двери закрыты. Единственное, чем я утешаюсь — что театр это навсегда. Это то, ради чего это все придумано, основа искусства». — сказала Васильева.

Чтобы отвлечь себя от грустных мыслей и укрепить здоровье, артистка активно занимается физическими нагрузками и йогой.

«На голове я уже давно стою — это моя естественная поза. Я привыкла к адскому режиму, и для меня перегрузки — это норма. Поэтому тренировки каждый день. У меня дома дорожка, все оборудование, гантели…», — поделилась Васильева.

Напомним, коронавирус подкосил многих звезд российского шоу-бизнеса. Тяжело перенесла болезнь Надежда Бабкина. А звезду сериала «Кухня» Машу Горбань затравили в сети после истории с коронавирусом.

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