26.46 / 26.70 28.59 / 29.04
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пассажир вылетел из салона и разбился: пьяный водитель устроил жуткое ДТП под Херсоном (фото)

15:08 19 мая 2020
ДТП под Херсоном
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Трагедия произошла около четырех утра 19 мая на автодороге Марьянское — Берислав в Херсонской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля Opel Vectra во время встречного разъезда не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. (Вчера в Мелитополе после столкновения с авто опрокинулась маршрутка.)

По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанского, в ходе выяснения обстоятельств ДТП следователи установили, что перед этим водитель и два пассажира распивали слабоалкогольные напитки вблизи АЗС на въезде в Берислав. После этого поехали по объездной дороге в направлении пгт Нововоронцовка.

В результате ДТП 26-летний пассажир Opel вылетел из автомобиля и получил травмы несовместимые с жизнью. Водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Также телесные повреждения получил еще один пассажир — 22-летний. Все он жители Херсонщины.

Открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезном ДТП, которое произошло на выезде из Киева — на перекрестке Минского шоссе и Большой Окружной дороги. При столкновении Audi и Mercedes пострадал ребенок.

А в Киеве на днях два пьяных водителя устроили нелепое ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ и Mercedes.

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полина Ололо

Экс-жена Сереги шокировала новыми подробностями о нем

Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия

Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия

На месте происшествия

Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка» (фото, видео)

Эдем Бекиров

Оккупанты требуют выдать освобожденного по обмену Бекирова для судилища в Крыму

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер