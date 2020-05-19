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Пассажир вылетел из салона и разбился: пьяный водитель устроил жуткое ДТП под Херсоном (фото)
Трагедия произошла около четырех утра 19 мая на автодороге Марьянское — Берислав в Херсонской области. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 38-летний водитель автомобиля Opel Vectra во время встречного разъезда не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. (Вчера в Мелитополе после столкновения с авто опрокинулась маршрутка.)
По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанского, в ходе выяснения обстоятельств ДТП следователи установили, что перед этим водитель и два пассажира распивали слабоалкогольные напитки вблизи АЗС на въезде в Берислав. После этого поехали по объездной дороге в направлении пгт Нововоронцовка.
В результате ДТП 26-летний пассажир Opel вылетел из автомобиля и получил травмы несовместимые с жизнью. Водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Также телесные повреждения получил еще один пассажир — 22-летний. Все он жители Херсонщины.
Открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!