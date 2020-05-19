В Киеве поймали псевдополицейского, обманывавшего подростков (видео)

Происшествия

В Киеве полицейские задержали 45-летнего уроженца Житомирской области, который много лет обманом забирал телефоны и украшения у подростков, представляясь полицейским. Ранее в столице «засветился» аферист, который обманным путем выманил деньги у консьержки.

Задержанный признался, что пользовался обложкой полицейского удостоверения, чтобы вызвать большее доверие у несовершеннолетних, у которых он обманом выманивал вещи и скрывался. Действовал мужчина на территории Тернополя, Киева и Запорожья.

Как сообщили в департаменте Внутренней безопасности Нацполиции, дело в отношении мошенника было заведено еще осенью 2016 года — ему сообщили о подозрении, однако мужчина скрылся.

После этого фигуранта еще трижды задерживали за мошеннические действия в столице, однако суд его отпускал. В полиции уточнили, что свою «деятельность» мужчина начал с 2009 года.

Санкция ч.2 ст. 190 УК Украины, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд в столице приговорил к 8,5 годам тюрьмы мужчина, который обманул девятилетнего ребенка, заявив, что срочно нужны деньги для спасения его мамы, которая попала в ДТП. Мальчик вынес из дому около 700 тысяч гривен.

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