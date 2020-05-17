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Происшествия

Просит деньги, чтобы «расплатиться за молоко»: в Киеве орудует дерзкий мошенник (видео)

22:31 17 мая 2020
женщина и мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, в Киеве аферист, представляясь сотрудником кафе, просил деньги, чтобы расплатиться за молоко.

Инцидент произошел в ЖК «Парковый». Мужчина пришел к пожилой консьержке, представился знакомым ее сменщицы и работником «соседнего кафе», и попросил 5 тысяч гривен «расплатиться за молоко».
Когда женщина сказала, что таких денег нет, аферист стал просить 2990 гривен. У женщины оказалось только 500 гривен. Мужчина, не брезгуя ничем, взял их и оставил «свой» телефон, назвался Лешей, сообщает «Киев Оперативный».

По номеру телефона отвечает девушка, которой ничего неизвестно о таким «работнике».



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о тандеме женщины и мужчины, которые выманили у доверчивых киевских консьержек за «один заход» около 10 тысяч гривен. А также писали о мошеннической схеме, которую аферисты проворачивают через почту.

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