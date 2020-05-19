Украина

Благодаря поддержке президента мы шаг за шагом идем к цели, "сшивая" страну хорошими дорогами, – Кубраков

«Укравтодор» планирует в 2020 году отремонтировать более 4 тысяч километров дорог и привлечь более 100 млрд грн финансирования в дорожную отрасль. Все это было бы невозможно без поддержки главы государства, говорит в интервью РБК-Украина руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков.

«Это вопрос достижения результата. Да, именно благодаря поддержке президента мы шаг за шагом идем к цели — больше 4 тысяч километров хороших дорог за один год», — отметил он.

По словам Кубракова, президент Владимир Зеленский имеет высокий уровень доверия со стороны общества и мандат на пять лет.

«Поверьте, без сильного слова с его стороны нам не удалось бы сохранить бюджет на дороги при секвестре (сокращении госбюджета. — Ред.) и построить слаженную работу с местной властью и другими государственными ведомствами высшего звена», — заверил глава «Укравтодора».

Он напомнил, что в текущем году отрасль получила рекордное финансирование, что позволяет продолжать «Большую стройку» и «сшивать» страну качественными дорогами.

«Я взял на себя обязательство — отремонтировать и построить больше дорог, чем независимая Украина когда-либо видела. Это наш „амбициозный план“. И, черт возьми, я хочу, чтобы каждый житель Украины увидел своими глазами — тысячи километров ремонтов, катки и бульдозеры. А за два-три года с таким финансированием можно обновить всю сеть дорог общего пользования», — заявил Кубраков.

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