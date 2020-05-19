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Деньги

В Украине появится 1000-гривневая банкнота из чистого серебра

15:32 19 мая 2020
Серебрянная банкнота в тысячу гривен
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После запуска в оборот 1000-гривневой купюры, Национальный банк Украины заявил о выпуске сувенирной банкноты этого номинала из серебра.

Как сообщают в НБУ, сувенирную банкноту выпустят 20 мая 2020 года тиражом в 300 штук. Она изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса — не менее 124,4 грамм. Одним из элементов ее отделки является голограмма.

На лицевой стороне банкноты изображен ученый Владимир Вернадский (1863−1945), на обратной — здание Президиума Национальной академии наук Украины (обратная сторона).

«Реализация этой банкноты (в том числе с первыми экземплярами сертификатов) на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже „Контрактовый дом УМВБ“. О проведении аукционов будет сообщено дополнительно. Не реализованные на электронных аукционах сувенирные серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции НБУ», — добавили в Нацбанке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 3 июня 2020 года Нацбанк введет в оборот 10-гривневую монету, которая постепенно вытеснит из оборота привычные купюры этого номинала.

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