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Украина

В Украине закрыли скандальное "земельное" дело против бывшего замгенпрокурора Кузьмина, — СМИ

16:34 19 мая 2020
Ренат Кузьмин
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыли дело в отношении самовольного захвата земли в «Пуще-Водице» экс-заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым, который ныне является народным депутатом от «ОПЗЖ». Об этом УП сообщает со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах.

Отметим, что о подозрении из-за «захвата участка» в «Пуще-Водице» Кузьмину было объявлено (заочно) еще в 2017 году. В соответствии с материалами дела, бывший прокурор построил на закрытой территории государственной резиденции «Пуща Водица» дом площадью более 1000 кв. м, «реконструировав» выделенный ему деревянный дом, построенный в 1960-х годах.

Имение в Пуще-Водице

5 сентября 2019 года стало известно, что МВД Украины сняли Кузьмина с розыска, а в октябре 2019 года Черкасский суда определил предельный срок для принятия решения в производстве — до 15 декабря 2019 года. Высший антикоррупционный суд отказал САП в открытии производства, и 17 мая 2020 года в НАБУ были вынуждены закрыть уголовное производство.

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Напомним, 19 мая также стало известно о том, что Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Причиной стало то, что бывший высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича не считается объявленным в международный розыск.

Фото Украинской правды

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