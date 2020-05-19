- 16:40 В Киеве устроили самосуд над пьяным водителем, пытавшимся сбежать от полиции
- 16:34 В Украине закрыли скандальное "земельное" дело против бывшего замгенпрокурора Кузьмина, — СМИ
- 16:22 До Земли не долетел: сгоревший над Сибирью метеорит сняли на видео
- 16:22 Парламент ради женщин переименовал День защитника Украины
- 16:12 Регина Тодоренко отдала награду "Женщина года" жертве, которой муж отрезал руки
- 16:01 Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия
- 15:52 Оккупанты требуют выдать освобожденного по обмену Бекирова для судилища в Крыму
- 15:44 Под Черкассами взорвали установленный в здании общежития банкомат «Приватбанка»
- 15:37 "Слуг народа" заподозрили в попытке узаконить подкуп избирателей: что произошло
- 15:32 Экс-жена Сереги шокировала новыми подробностями о нем
- 15:32 В Украине появится 1000-гривневая банкнота из чистого серебра
- 15:21 Благодаря поддержке президента мы шаг за шагом идем к цели, "сшивая" страну хорошими дорогами, – Кубраков
В Украине закрыли скандальное "земельное" дело против бывшего замгенпрокурора Кузьмина, — СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыли дело в отношении самовольного захвата земли в «Пуще-Водице» экс-заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым, который ныне является народным депутатом от «ОПЗЖ». Об этом УП сообщает со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах.
Отметим, что о подозрении из-за «захвата участка» в «Пуще-Водице» Кузьмину было объявлено (заочно) еще в 2017 году. В соответствии с материалами дела, бывший прокурор построил на закрытой территории государственной резиденции «Пуща Водица» дом площадью более 1000 кв. м, «реконструировав» выделенный ему деревянный дом, построенный в 1960-х годах.
5 сентября 2019 года стало известно, что МВД Украины сняли Кузьмина с розыска, а в октябре 2019 года Черкасский суда определил предельный срок для принятия решения в производстве — до 15 декабря 2019 года. Высший антикоррупционный суд отказал САП в открытии производства, и 17 мая 2020 года в НАБУ были вынуждены закрыть уголовное производство.
Читайте также: Потерпевшие по делам Евромайдана могут превратиться в подозреваемых, — Евгения Закревская
Напомним, 19 мая также стало известно о том, что Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Причиной стало то, что бывший высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича не считается объявленным в международный розыск.
Фото Украинской правды17
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.