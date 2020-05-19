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Названа причина снятия ареста с экс-министра Клименко
Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, поскольку бывший высокопставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича не считается объявленным в международный розыск.
Как передает «Радио Свобода», об этом заявила судья-спикер Апелляционной палаты ВАКС Инна Калугина. «Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда согласилась с выводом следственной судьи о том, что лицо получило статус подозреваемого в уголовном производстве. Вместе с тем, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что подозреваемый в уголовном производстве считается объявленным в международный розыск», — отметила она и добавила, что обвинение может обратиться в суд с повторным ходатайством об аресте подозреваемого.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2018 года Главная военная прокуратура объявила о завершении специального досудебного расследования в отношении шести бывших должностных лиц налоговых органов, которые в течение 2012−13 гг. завладели бюджетными средствами на общую сумму 3,1 млрд гривен. Сообщалось, что в их число входил и уехавший в Россию после Революции достоинства Александр Клименко.53
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