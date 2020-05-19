Мир

На карантине в Европе активизировались педофилы: полиция заметила опасную тенденцию

Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в странах ЕС, повлекли неожиданные последствия. Как заявили в Европейском полицейском управлении (Европол), в странах ЕС участились сексуальные домогательства к детям. Напомним, ранее стало известно о резком всплеске домашнего насилия.

Как сообщает Reuters, наибольший подъем активности педофилов был зафиксировали в Испании, где за последние несколько месяцев власти закрыли множество платформ по обмену детской порнографией.

Специалисты по противодействию киберпреступности отмечают, что злоумышленники пытаются завладеть детским присутствием в сети, через онлайн-платформы, где они проходят обучение онлайн.

Таким образом, у растлителей появилась новая возможность для влияния на юные умы — преступники довольно просто выходят на контакт с детьми, и это увеличивает частоту загрузок и скачиваний детской порнографии в сети.

Напомним, в начале мая суд в Одессе отпустил домой мужчину, который намеревался похитить 7-летнюю девочку, заманив ее в свою машину.

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