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Происшествия

«Заработали» на фурах 3 миллиона: СБУ показала, как на Галицкой таможне делили взятки (фото, видео)

17:38 19 мая 2020
Задержание
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

СБУ разоблачила коррупционную схему, которая действовала на Галицкой таможне в Ивано-Франковске. Ранее в этом городе правоохранители задержали известного хакера.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что сотрудники таможни регулярно вымогали деньги с представителей компаний импортеров и экспортеров. Взамен предпринимателям не создавались искусственные преграды. Кроме того, коррупционеры брали взятки с каждой оформляемой фуры.

СБУ задокументировала противоправную деятельность четырех таможенников. Всего они совершили более 3 тысяч операций и «заработали» на них свыше 3 млн грн. При обысках у подозреваемых изъяли более 27 тысяч долларов США и почти 3 тысячи евро.

Виновным в таких правонарушениях грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в СБУ рассказали, кто инициировал скандальные интервью Дмитрия Гордона.

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