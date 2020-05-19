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В Чернигове наркоман пытался похитить 7-летнего ребенка, но ему помешали прохожие
В Чернигове объявили о подозрению местному жителю, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался выкрасть 7-летнюю девочку в Черниговском районе. Ранее практически аналогичное преступление произошло в Одесской области.
Как сообщила Черниговская местная прокуратура, довести до конца свои преступные намерения преступник не смог, поскольку был замечен случайным прохожим.
19 мая решением следственного судьи подозреваемый был помещен под круглосуточный домашний арест.
Тем временем досудебное расследование, открытое по части 3 статьи 15 и части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Санкция части 2 статьи 146 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, в Днепре 6-летний мальчик спас от смерти маму и ее друзей-наркоманов.12
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