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В Днепре 6-летний мальчик спас от смерти маму и ее друзей-наркоманов (видео)
В Днепре 6-летний мальчик вовремя вызвал помощь и тем самым спас жизнь трем взрослым, среди которых была и его мать, которые отравились наркотиками.
Инцидент произошел 7 мая в Амур-Нижнеднепровском районе города.
Около 16 часов на спецлинию «102» позвонил мужчина и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики и им стало плохо.
Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, на берегу пруда они обнаружили двух мужчин почти бессознательном состоянии и женщину с признаками наркотического опьянения. На месте уже работали врачи скорой, которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление.
29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами, и могла отвечать на вопросы, сообщила, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок, осознав опасность, бросился спасать жизни безответственных взрослых, которые, к тому же, прибыли на так называемый «наркотический пикник» на автомобиле. Мужчин госпитализировали в больницу.
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