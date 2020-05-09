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Происшествия

В Днепре 6-летний мальчик спас от смерти маму и ее друзей-наркоманов (видео)

11:20 9 мая 2020
полицейский и наркоманы
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Днепре 6-летний мальчик вовремя вызвал помощь и тем самым спас жизнь трем взрослым, среди которых была и его мать, которые отравились наркотиками.

Инцидент произошел 7 мая в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Около 16 часов на спецлинию «102» позвонил мужчина и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики и им стало плохо.

Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, на берегу пруда они обнаружили двух мужчин почти бессознательном состоянии и женщину с признаками наркотического опьянения. На месте уже работали врачи скорой, которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление.

29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами, и могла отвечать на вопросы, сообщила, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок, осознав опасность, бросился спасать жизни безответственных взрослых, которые, к тому же, прибыли на так называемый «наркотический пикник» на автомобиле. Мужчин госпитализировали в больницу.

Напомним, в Житомире подросток спас двух маленьких детей, которые упали в реку и стали тонуть. А в России подросток спас от педофилов девятилетнюю девочку.

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