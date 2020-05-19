В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу

Украина

Во вторник, 19 мая, общественная организация «Национальный экологический совет Украины» распространила заявление о том, что у нее вызывает беспокойство состояние плотин водохранилищ Днепра. Нередко тревожные сообщения экологов-общественников оказываются, мягко говоря, преувеличенными. Но в данном случае приводится ряд конкретных фактов, которые настораживают.

«В ходе строительства Каневской ГЭС (1972−1975 годы) в состав гидротехнических бетонов примешивали золу с тепловых электростанций. Затем выяснилось, что это было фатальной ошибкой: вода все эти годы вымывала золу, на ее месте образовывались пустоты, — сказано в документе Национального экологического совета Украины. — Оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километров воды, что является гигантской нагрузкой на ГЭС».

Ученые Национального экологического совета Украины подсчитали, что прорыв плотины Каневской ГЭС приведет к затоплению значительной части Черкасской области, возникновению непроходимых болот на этой территории, а также к увеличению давления на плотину Кременчугского водохранилища и ее прорыву. То есть дамбы, находящиеся ниже по течению, начнут складываться и разрушаться одна за другой по принципу домино.

При этом опасен выброс донных отложений, в которых находятся радиоактивные стронций-90 и цезий-137, которые оказались на дне Каневского водохранилища после Чернобыльской катастрофы.

— Эти и другие сведения, изложенные в нашем заявлении, обнародовал известный ученый доктор экономических наук Виталий Скоцик, — прокомментировал глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков. — Ниже Каневского и Кременчугского водохранилищ находится ДнепроГЭС. В 1997 году было официально задокументировано возникновение трещин в более чем двух десятках бетонных элементов этой гидроэлектростанции. После этого на протяжении пяти лет выделялись средства на реконструкцию, но их хватило не на укрепление плотины, а на новое оборудование для машинного зала. На этом реконструкция закончилась в 2002 году. А второй ее этап так и не начался. Официальный эксплуатационный ресурс ДнепроГЭСа, согласно требованиям стандартов технического надзора, истек в 2007 году. Сегодня вместо проведения капитальных ремонтных работ местные власти ограничивают проезд грузового транспорта через плотину.

— Какие у вас замечания к надежности плотины Киевской ГЭС?

— За год до Чернобыльской катастрофы произошел прорыв земляной дамбы, разделяющей бетонную плотину Киевской ГЭС и обводной канал. Залатать промоину с помощью грунта не удалось, и тогда стали сыпать… муку. Это помогло. С тех пор место прорыва занесло землей, на том месте выросла трава, деревья, но угроза повторения ЧП остается.



— Я не согласен с такой оценкой состояний плотин на Днепре, — заявил «ФАКТАМ» по телефону авторитетный гидролог, доктор географических наук, профессор Виктор Вишневский. — Такого рода сооружения, как бетонные дамбы, выдерживают напор воды высотой в 100, а то и в 200 метров. А у нас на Днепре максимальный напор, который приходится на плотину ДнепроГЭСа, 35 метров. На остальных дамбах Днепровского каскада напор в пределах 12−15 метров. После многих месяцев засухи (практически бесснежной зимы) запасы воды в водохранилищах малы. Дожди, которые сейчас идут, напоят землю, но кардинально не изменят уровень воды в Днепре, а значит и нагрузку на плотины. Даже если представить, что произойдет такое крайне маловероятное событие, как прорыв дамбы Киевского водохранилища, то жителям столицы не следует опасаться затопления. Ведь 99% территории Киева находится выше уровня воды в Киевском водохранилище. Будут затоплены разве что острова на Днепре и отдельные участки Подола.

В государственном предприятии «Укргидроэнерго», которое занимается контролем состояния плотин ГЭС, пообещали «ФАКТАМ», что вскоре дадут комментарий по поводу тревожного заявления Национального экологического совета Украины. Мы обязательно опубликуем этот комментарий, как только его получим.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ОРДЛО оказались на грани экокатастрофы из-за загрязнения водохранилищ — это создает угрозу для здоровья сотен тысяч людей и для местной экосистемы.

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