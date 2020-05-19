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В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов (фото)
В Ровенской области объявили о подозрении 21 злоумышленникам, которые обеспечивали функционирование на территории сразу двух регионов сети так называемых «реабилитационных центров». Там вместо лечения пациентов принуждали к бесплатному труду, сообщили в областной прокуратуре. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о подобном центре в Житомирской области, где в рабстве держали иностранца.
Организатором преступной группы, действовавшей под видом общественной организации, оказался 45-летний житель Ровно, который привлек к работе
Они совершали похищения людей на территории восточных и западных областей Украины, обеспечивали их принудительную перевозку и помещение в 6 так «лечебных» центров, из которых 5 были размещены в Ровенской, еще один — в Тернопольской.
За содержание «пациентов» с их родственников требовали периодическую оплату в сумме от 5 до 12 тыся гривен в месяц. За нарушение режима к удерживаемым лицам применяли насильственные действия,
В рамках уголовного производства 19 мая на территории Ровенской и Тернопольской областей провели 27 обысков, в которых были задействованы 38 следователей полиции, 25 прокуроров, 40 оперативников полиции и СБУ, а также 40 сотрудников отрядов спецназначения.
В 6 реабилитационных центрах были обнаружены 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины.
Участникам преступной группировки объявлено о подозрении. Им инкриминируют незаконное ограничение свободы людей и пытки.
Напомним, в конце апреля на Полтавщине накрыли подпольную «биржу», торговавшую дешевой рабочей силой.20
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