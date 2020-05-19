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Мир

В России при посадке разбился военный вертолет, экипаж погиб

22:13 19 мая 2020
Вертолет
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В районе подмосковного Клина во вторник, 19 мая, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Напомним в феврале на Ямале упал вертолет МИ-8 с нефтяниками, попавший в снежную бурю.

Согласно предварительной информации Министерства обороны РФ, все три члены экипажа от полученных ранений погибли.

Военные считают, что причиной инцидента, который произошел неподалеку от деревни Захарово, могла стать техническая неисправность воздушного судна. Также уточняется, что вертолет выполнял полет без боекомплекта.

По данным российских СМИ, вертолет принадлежит базе в военном городке Клин-5.

Ранее «ФАКТЫ» писали о крушении вертолета в Татарстане, которое закончилось гибелью депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Айрата Хайруллина.

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