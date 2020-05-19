Украина

Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля

Украина и Грузия обсуждают возможность возобновления регулярного авиасообщения с 1 июля 2020 года. Об этом стало известно по итогам видеочата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнава. Напомним, ранее Криклий предостерег от покупки билетов на самолеты с датой вылета до 15 июня.

По словам украинского министра, его коллега сообщила о готовности Грузии открыть свои границы для регулярных международных рейсов, и Украина готова действовать зеркально.

«Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты», — написал Криклий в своем Telegram.

По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, консультации об открытии регулярного авиасообщения ведутся также с коллегами из Израиля.

Напомним, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, международное в том числе, возобновится, вероятно, в июне.

При этом в правительстве подчеркивают, что снятие запрета на регулярные перелеты произойдет только на последнем этапе снятия карантинных ограничений.

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