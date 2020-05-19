26.47 / 26.71 28.60 / 29.05
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля

22:34 19 мая 2020
Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина и Грузия обсуждают возможность возобновления регулярного авиасообщения с 1 июля 2020 года. Об этом стало известно по итогам видеочата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнава. Напомним, ранее Криклий предостерег от покупки билетов на самолеты с датой вылета до 15 июня.

По словам украинского министра, его коллега сообщила о готовности Грузии открыть свои границы для регулярных международных рейсов, и Украина готова действовать зеркально.

«Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты», — написал Криклий в своем Telegram.

По информации пресс-службы Министерства инфраструктуры, консультации об открытии регулярного авиасообщения ведутся также с коллегами из Израиля.

Напомним, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, международное в том числе, возобновится, вероятно, в июне.

При этом в правительстве подчеркивают, что снятие запрета на регулярные перелеты произойдет только на последнем этапе снятия карантинных ограничений.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Каневская ГЭС

В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу

Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия

Десятки танков, БТР и грузовиков с патронами: Россия отправила на Донбасс новую партию оружия

Двуносая кошка

На Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки (фото)

Вертолет

В России при посадке разбился военный вертолет, экипаж погиб

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер