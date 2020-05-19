Ждать недолго: Шмыгаль рассказал, когда могут возобновить работу метро

Украина

В соответствии с прогнозами мэра Киева Виталия Кличко Кабинет министров Украины может разрешить восстановить работу метрополитена в городах страны с 25 мая.

Об этом в программе «Свобода слова на ICTV» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью», — добавил Шмыгаль.

При этом сам карантин в стране пока отменяться не будет, но следует ждать его смягчения.

«Действие карантина будет продлено, но мы переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. То есть мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. То есть мы откроем возможность проведения службы из расчета: 1 человек на 10 квадратных метров», — заявил Шмыгаль.

Также, по его словам, снова смогут работать в отеле, но без открытия ресторанов и бассейнов.

Кроме того, Шмыгаль ожидает, что авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне. При этом премьер напомнил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, — не ране 15 июня.

Все важные решения будут обсуждаться на заседании правительства 20 мая.

Напомним, что метрополитен не работает с 18 марта. Изначально планировалось приостановить перевозку пассажиров подземным транспортом на две недели, однако впоследствии ограничения были продлены.

Также напомним, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что метро в Киеве смогут открыть лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания 18 мая, что местным властям надо разрешить возобновлять работу общественного транспорта, чтобы люди могли добираться на работу. При этом необходимо соблюдать требования безопасности в связи с существующей угрозой коронавирусной инфекции.

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