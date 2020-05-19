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Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса

23:10 19 мая 2020
Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Британские медики бьют тревогу — в Соединенном Королевстве возобновился рост суточных показателей смертности от COVID-19. Напомним, в Британии назвали профессии, представителей которых чаще поражает COVID-19.

Так, за последние сутки, 19 мая, в стране скончались 545 инфицированных пациентов (в последний раз подобная цифра была зафиксирована 16 мая — 468 случаев, после чего количество суточных смертей в течение двух дней не превышало 170).

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные правительства Великобритании, всего на данный момент в стране зафиксировано 35 341 летальных случаев COVID-19.

Увеличение смертности зафиксировали и в Италии, где также выросло количество новых случаев заражения. Как сообщает Европейская правда со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии, за минувшие сутки в стране скончались 162 пациента с коронавирусной инфекцией (в понедельник, 17 мая — 99).

По итогам ПЦР-исследований, COVID-19 за сутки подтвердили у 813 человек, хотя еще днем ранее сообщалось о 451 новом случае.

Напомним, Великобритания и Украина в числе 60 стран выдвинули требование о проведении независимого расследования источников происхождения и массового распространения коронавируса.

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