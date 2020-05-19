- 23:20 Детские сады начнут открывать с 25 мая, — Ляшко
- 23:10 Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса
- 23:08 Роналду сменил имидж: теперь у него милые косички
- 23:00 Популярный российский актер объяснил, зачем Путин колет ботокс
- 22:54 40 самых сексуальных фильмов в истории: "Эммануэль" и "50 оттенков серого" в списке нет
- 22:34 Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля
- 22:13 В России при посадке разбился военный вертолет, экипаж погиб
- 21:49 На Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки
- 21:47 Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна
- 21:25 Райцентр на Тернопольщине закрыли для въезда иногородних, на улицах — патрули полиции
- 20:59 На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов
- 20:42 В Западной Украине выявили сеть "реабилитационных центров", где уголовники держали трудовых рабов
Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса
Британские медики бьют тревогу — в Соединенном Королевстве возобновился рост суточных показателей смертности от COVID-19. Напомним, в Британии назвали профессии, представителей которых чаще поражает COVID-19.
Так, за последние сутки, 19 мая, в стране скончались 545 инфицированных пациентов (в последний раз подобная цифра была зафиксирована 16 мая — 468 случаев, после чего количество суточных смертей в течение двух дней не превышало 170).
Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные правительства Великобритании, всего на данный момент в стране зафиксировано 35 341 летальных случаев COVID-19.
Увеличение смертности зафиксировали и в Италии, где также выросло количество новых случаев заражения. Как сообщает Европейская правда со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии, за минувшие сутки в стране скончались 162 пациента с коронавирусной инфекцией (в понедельник, 17 мая — 99).
По итогам ПЦР-исследований, COVID-19 за сутки подтвердили у 813 человек, хотя еще днем ранее сообщалось о 451 новом случае.
Напомним, Великобритания и Украина в числе 60 стран выдвинули требование о проведении независимого расследования источников происхождения и массового распространения коронавируса.264
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..