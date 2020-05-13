Мир

Не трогает богатых: в Британии назвали профессии, представителей которых чаще поражает COVID-19

Всем известно, что жертвами коронаирусной инфекции очень часто становятся врачи — по причине «производственной необходимости».

Но представителей каких еще профессий поражает опасное заболевание? Ответ на этот вопрос эксперты пытались найти в опубликованной 11 мая Офисом национальной статистики Великобритании информации, и она их в значительной мере удивила.

Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что занимающие малооплачиваемые должности мужчины в 4 раза чаще умирают от коронавируса, чем их высокооплачиваемые ровесники.

В частности, среди мужчин самый высокий риск смертности у представителей разных профессий отмечается у охранников. На втором месте водители такси и личных автомобилей, на третьем шеф-повара, на четвёртом водители автобусов, а на пятом — работники социальных служб. Также в группу повышенного риска входят уборщики.

У женщин максимальная опасность у сотрудниц социальных служб, работниц сферы развлечений и туризма, сотрудниц клининговых компаний, парикмахеров и маникюрш, работниц текстильных и типографских производств, а также у продавщиц.

Но существует огромная диспропорция риска смертности между мужчинами и женщинами даже в этом списке. Так, смертность охранников мужского пола (первый номер среди мужчин) составляет 45,7 на 100 тысяч человек. А смертность работниц социальных служб (первый номер среди женщин) составляет всего 9,6 смертей на 100 тысяч. То есть, подтверждается вывод о том, что мужчины умирают от коронавируса гораздо чаще женщин.

Авторы статьи отмечают, что предстоит еще проанализировать, почему уборщики или водители умирают от коронавируса чаще, чем какие-нибудь бухгалтеры и юристы. Возможно, обладатели малопрестижных и тяжёлых в физическом плане профессий чаще переутомляются, реже заботятся о своем здоровье и посещают врачей. Нельзя исключить и уровень стресса, который негативно воздействует на иммунную систему.

А вот причина повышенной смертности мужчин всё ещё остается загадкой для науки. Кто-то высказывает предположение о позитивном воздействии женского гормона эстрогена, кто-то говорит, что определенные мужские гормоны делают организм более уязвимым перед COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) нашли дополнительные доказательства и объяснение гипотезе о том, что представители сильного пола более подвержены COVID-19.

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