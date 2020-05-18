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Украина и еще 61 страна мира выдвинули требования к Китаю: о чем идет речь
Ситуативно сложившаяся коалиция, в которую входят в целом 62 страны мира, в том числе Великобритания, Япония, Индонезия, Южная Корея, Украина и другие, выступила в поддержку предложений Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса. Особенно актуальным такой призыв становится после признаний ведущего эпидемиолога Китая о том, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса.
Об объединении ряда стран в данном вопросе пишет Daily Mail.
Сообщается, что совместная инициатива призывает провести «объективную, независимую и всеобъемлющую оценку» «координируемых ВОЗ международных мероприятий здравоохранения в ответ на COVID-19».
Важно, что все происходит накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается сегодня, в понедельник, через несколько часов в Женеве.
Накануне министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что сторонники этой инициативы хотят «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья».
В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Вирджиния Батту-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса по такому расследования: «Нам нужна поддержка всех основных игроков, а Китай — один из них».
Характерно, что в обсуждающемся предложении не упоминается ни Китай, ни город Ухань. Но в ней отмечается, что ВОЗ должна сотрудничать с Всемирной организацией охраны здоровья животных для проведения научных исследований и совместных полевых миссий" и «выявления зоонозных источников вируса и маршрута его проникновения к людям, «включая возможную роль промежуточных хозяев».
Между тем инициатива провести расследование вызвала резкое осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию в политической атаке на Китай.
В свою очередь, американские дипломаты настаивают на жесткой формулировке, которая призывала бы к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, который, по их мнению, стало одной из причин глобальной пандемии.141
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