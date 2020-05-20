- 19.05 23:55 Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это
- 19.05 23:20 Детские сады начнут открывать с 25 мая, — Ляшко
- 19.05 23:10 Расслабляться рано: в Великобритании и Италии возобновился рост смертности от коронавируса
- 19.05 23:08 Роналду сменил имидж: теперь у него милые косички
- 19.05 23:00 Популярный российский актер объяснил, зачем Путин колет ботокс
- 19.05 22:54 40 самых сексуальных фильмов в истории: "Эммануэль" и "50 оттенков серого" в списке нет
- 19.05 22:34 Украина и Грузия договорились о возобновлении авиасообщения с 1 июля
- 19.05 22:13 В России при посадке разбился военный вертолет, экипаж погиб
- 19.05 21:49 На Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки
- 19.05 21:47 Не долларами едиными: на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки 10 тонн зерна
- 19.05 21:25 Райцентр на Тернопольщине закрыли для въезда иногородних, на улицах — патрули полиции
- 19.05 20:59 На Херсонщине развернули операцию по спасению застрявших на мели дельфинов
Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это (фото)
Так как работать весной в защитном костюме, по признанию самих медиков, иногда очень жарко, медсестра в российском городе Тула решила применить ноу-хау: она надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и пришла в таком виде на работу.
Фото медработника в прозрачном костюме опубликовало местное издание «Тульские новости».
Информацию подтвердил источник издания. По его словам, в защитном костюме работать очень жарко, поэтому медработник решила не надевать одежду, однако не ожидала, что костюм будет так просвечивать.
После того, как фото попало в СМИ и социальные свети, в региональном Минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.
Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
В то же время за сутки 18 мая в Тульской области зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных почти за два месяца — 2637 человек. В России в целом 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 зараженных.
Ранее «ФАКТЫ» писали об акции, где также фигурировали защитные костюмы: 13 мая в Киеве прошла акция-перформанс в поддержку украинских врачей: скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека и Хорива и их сестры Лыбеди, установленные на Почтовой площади, облачили в защитные противоэпидемические костюмы. Таким образом организаторы акции решили поддержать мировой флешмоб, участники которого напоминают всем, что обеспечить медиков всеми необходимыми средствами защиты мы просто обязаны.40
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это (фото)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...