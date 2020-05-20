Мир

Пациенты были не против: медик пришла на работу в прозрачном костюме поверх бикини и поплатилась за это (фото)

Так как работать весной в защитном костюме, по признанию самих медиков, иногда очень жарко, медсестра в российском городе Тула решила применить ноу-хау: она надела на работу защитный костюм от коронавируса поверх бикини и пришла в таком виде на работу.

Фото медработника в прозрачном костюме опубликовало местное издание «Тульские новости».

Информацию подтвердил источник издания. По его словам, в защитном костюме работать очень жарко, поэтому медработник решила не надевать одежду, однако не ожидала, что костюм будет так просвечивать.

После того, как фото попало в СМИ и социальные свети, в региональном Минздраве заявили, что сотрудник нарушил требования к медицинской одежде, и в отношении нее применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

С персоналом больницы также провели разъяснительную беседу.

Кроме того, усилен контроль за работой сотрудников, ответственных за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

В то же время за сутки 18 мая в Тульской области зафиксировано 92 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных почти за два месяца — 2637 человек. В России в целом 19 мая оперативный штаб отчитался о 9263 зараженных.

Ранее «ФАКТЫ» писали об акции, где также фигурировали защитные костюмы: 13 мая в Киеве прошла акция-перформанс в поддержку украинских врачей: скульптуры малышей — основателей Киева Кия, Щека и Хорива и их сестры Лыбеди, установленные на Почтовой площади, облачили в защитные противоэпидемические костюмы. Таким образом организаторы акции решили поддержать мировой флешмоб, участники которого напоминают всем, что обеспечить медиков всеми необходимыми средствами защиты мы просто обязаны.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter