«Узнав, что врач в Украине получает 200–400 евро, итальянцы спрашивали: «За час?»

Украина

«Итальянская районная больница оборудована намного лучше, чем киевские»

Глеб Битюков работает медбратом в Киевской городской клинической больнице № 17. Говорит, когда руководство больницы предложило ему поехать в Италию, он без колебаний согласился.

— Такой опыт очень интересен и полезен, — рассказывает Глеб Битюков. - К тому же я учился за границей, хорошо знаю английский язык и без проблем могу общаться с иностранцами. Все произошло быстро: у меня спросили, согласен ли я поехать в Италию, и уже утром следующего дня мы улетели. Некоторые СМИ сообщали, что мы полетели в Неаполь, но это не совсем так. Часть коллег действительно была в Неаполе, а мы были в регионе Марке. Это рядом с Сан-Марино и не очень далеко от Ломбардии — региона, который в Италии больше всех пострадал от эпидемии.

Глеб Битюков

В первый день, когда мы только пришли в больницу, там проходила очень трогательная акция. Полицейские и пожарные приехали поблагодарить медиков. Их служебные машины выстроились в ряд, полицейские и пожарные аплодировали, читали по громкоговорителю стихи… Развернули большой баннер с надписью: «Спасибо вам за все». До сих пор вспоминаю этот день.

— Больница, в которой вы оказались, отличалась от украинских больниц?

— Это итальянская районная больница. Но ее нельзя даже сравнивать с больницами в украинских райцентрах. Она оборудована намного лучше, чем киевские больницы. Речь и об аппаратах, и о необходимых для манипуляций материалах. Шприцы, переходники, трубочки — все это есть в неограниченном количестве. Есть в наличии все лекарства -шкафы заполнены им доверху. Если что-то заканчивается, медработники тут же это заказывают. Здесь пациентам и их родственникам не нужно ничего докупать — в больнице есть все необходимое. И что интересно — медработнику не нужно отчитываться за каждый шприц, который был использован. Ты просто берешь то, что тебе нужно, и проводишь манипуляцию. Бывает, что ты можешь использовать один шприц, а бывает и сразу пять — все зависит от пациента. У нас же, как известно, ты должен записывать, сколько использовал ваты или бинта. Ну и, конечно, в итальянской больнице в неограниченном количестве есть средства защиты для медиков. В условиях эпидемии коронавируса это крайне важно.

«Из всей защитной экипировки повторно используют только очки и защитные щитки»

— В больнице есть специально оборудованное место, где медработники переодеваются, — продолжает Глеб. — Там лежат одноразовые защитные костюмы, респираторы, шапочки, очки или щитки на лицо. Ты все это надеваешь и только тогда заходишь в отделение. Когда выходишь, разумеется, все это снимаешь и выбрасываешь. Ни комбинезон, ни маски с перчатками нельзя стерилизовать, все это одноразовое. Из всей защитной экипировки стерилизуют и повторно используют только очки и защитные щитки. Я пробовал носить и то, и другое и пришел к выводу, что щиток намного удобнее, чем очки. Очки постоянно запотевают. Ты не можешь их снять и протереть, ведь у тебя уже грязные руки. Это можно сделать только потом — когда в перерыве в комнате для персонала снимешь с себя все перчатки (а их надевают по несколько штук на одну руку) и все тщательно продезинфицируешь. Если такой возможности нет, работаешь в запотевших очках, а это неудобно. С защитным щитком такой проблемы не возникает.

— В защитном костюме жарко?

— Иногда. Все зависит от темпа, в котором работаешь. Если без спешки выполняешь положенные манипуляции, особого дискомфорта не ощущаешь. Но если возникает критическая ситуация и нужно быстро перемещаться, обслуживая сразу несколько пациентов, ты мгновенно потеешь и это уже действительно тяжело.

В Италии медики придерживаются мер безопасности не только при контакте с пациентами, но и со своими коллегами. Это очень важный момент. Когда врач выходит из отделения и снимает защитную экипировку, у него может сложиться впечатление, что теперь он в безопасности. Но это не так. Риск заразиться остается, ведь он будет контактировать с коллегами. А он не знает, заражены они или нет. Они и сами могут этого не знать. Поэтому, выходя из отделения, ты все равно остаешься в респираторе и общаешься с коллегами на расстоянии полутора-двух метров. У них в больнице, кстати, нет комнат, в которых медики пьют чай или спят (здесь вообще никто не спит во время дежурства, всю смену ты должен быть на ногах). В нынешних условиях это хорошо — вы не сидите вместе с закрытом помещении и если и общаетесь, то в какой-то большой комнате или в коридоре, и вы при этом в масках. Соответственно, уже меньше риск заразиться. Ну и, конечно, лучше по возможности не прикасаться к поверхностям, дверным ручкам. Двери я всегда старался открывать локтями.

«Не хватало мест для тяжелых больных, вместо одного реанимационного отделения сделали целых пять»

По словам Глеба Битюкова, в Италии из-за пандемии коронавируса больницы полностью переоборудовали. Если раньше в районной больнице были разные отделения (кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии и т. д. ), то теперь там принимают исключительно больных коронавирусной инфекцией.

— Пациентов с другими диагнозами вывезли в другие больницы, где зараженных COVID-19 нет, — говорит Глеб Битюков. — Это удобно. В больнице нет «чистых» и «грязных» зон для пациентов, и соответственно, нет риска, что человек, поступивший, к примеру, с почечной недостаточностью, заразится коронавирусом.

Еще одно отличие итальянских больниц от украинских — приемное отделение. В Украине приемное отделение — это просто небольшая территория на первом этаже больницы, куда приходят пациенты или их привозит «скорая». Туда спускается врач, осматривает пациента и того кладут в больницу.

А приемное в итальянской больнице — это полноценное отделение со стационарными местами. В этом отделении человеку, которого привезла «скорая», окажут всю необходимую помощь, вплоть до подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Там же пациента полностью обследуют — кардиограммы, УЗИ и все необходимое. Человек может лежать в приемном отделении несколько дней, пока врачи не решат, куда его определить. Сейчас, в условиях пандемии, наличие такого отделения особенно важно. Например, поступает человек с травмами после ДТП. Пациент может и сам не знать, что он при этом еще и заражен коронавирусом. И если это так, а его сразу повезут в отделение травматологии, там он заразит других пациентов. А в полноценном приемном отделении ему не только окажут помощь, но еще и сделают тест на COVID-19. И в зависимости от результатов теста уже будут решать, что с ним делать дальше.

— В интервью «ФАКТАМ» медсестра из Бергамо, где ситуация с эпидемией была критической, рассказывала, что тяжелых пациентов с коронавирусом кладут прямо в коридорах, потому что в палатах не хватает мест. В больнице, в которой работали вы, мест хватало?

— К счастью, да. Но это потому, что больница большая и ее вовремя переоборудовали исключительно под пациентов с COVID-19. Не хватало мест в реанимации для тяжелых больных. Поэтому вместо одного реанимационного отделения сделали целых пять отделений. Было семь коек, а через день уже стало тридцать. Необходимые аппараты привезли из других больниц, где сейчас не принимают больных коронавирусом.

— Аппаратов ИВЛ в больнице хватало?

— Их было в разы больше, чем есть в украинских больницах, но не так много, как хотели бы итальянские медики. Все аппараты были сосредоточены в пяти реанимационных отделениях. А в отделениях суб-интенсивной терапии пациентам давали кислород.

— Методы лечения пациентов, зараженных COVID-19, отличаются от украинских?

— Не очень. Препараты те же самые, ведь от коронавируса пока нет специфического лечения. Некоторые препараты в Италии используют как экспериментальные. Но никто не ожидает от них стопроцентного результата. Пока просто смотрят, как они работают. Часто у таких препаратов есть много побочных эффектов, поэтому их нужно применять очень осторожно (в апреле «ФАКТЫ» рассказывали об украинке Павлине Шимбир, которую в Италии вылечили от коронавируса лекарством от ревматоидного артрита. Такое лечение тоже было экспериментальным. - Авт.)

Манипуляции и процедуры проводятся так же, как и в Украине. Отличие только в том, что в Италии медсестра или медбрат имеют более высокий уровень компетенции, у них больше функций и обязанностей.

«В Италии медбрат получает 1600 евро в месяц. Тем, кто работает с пациентами с COVID-19, дают 200−250 евро надбавки»

— Как к вам относились итальянские медики?

— Они нам доверяли. Как только мы разобрались, где что находится, стало понятно, что мы все умеем и готовы полноценно работать. Нас поставили в смены, моя фамилия в графике была рядом с фамилиями итальянских медработников. Позже они даже могли ненадолго отпустить своих медиков, чтобы те немного отдохнули. Мы их подменяли, и они были благодарны нам за помощь.

Они интересовались, сколько мы получаем в Украине. Когда я говорил, что врач получает 200−400 евро, а медсестры чуть больше 100 евро, итальянские медики наивно спрашивали: «Это за час?» И не могли поверить, когда я отвечал, что за месяц. «Вы сумасшедшие? — говорили. — Почему вас так не уважают?» Интересовались, сколько у нас стоят продукты, одежда, и еще больше удивлялись — цены почти такие же, как в Италии. Только у них медбрат чистыми за месяц получает около 1600 евро. Сейчас те, кто работает с пациентами с COVID-19, еще имеют 200−250 евро надбавки. И это правильно, ведь все медики сейчас оказались в очень тяжелых условиях.

— И в Италии, и в США за последнее время было несколько случаев, когда медработники совершали суицид…

— Не все могут выдержать это напряжение. И врачи, и медсестры уже несколько месяцев работают в таком темпе, что не успевают отдыхать — ни физически, ни эмоционально. В больнице постоянный наплыв пациентов, среди них много тяжелых. Кто-то задыхается, кто-то на твоих глазах умирает… Многие медработники не рискуют идти домой, чтобы не подвергать опасности свою семью. Ты ненадолго выходишь из больницы, но потом опять туда возвращаешься. На улице пусто, нет ни людей, ни машин. Когда я вернулся из Италии в Украину, сразу увидел, что у нас, по сравнению с ними, наверное, нет карантина. У нас пробки, а там пустые дороги… И это тоже, безусловно, влияет на психику.

Ну и, конечно, пациенты… К ним привязываешься. Особенно к тем, кто поступил в твою смену. Ты следишь за пациентом, радуешься, когда ему становится лучше, расстраиваешься, если видишь ухудшения… Я, например, часто думаю об одном пациенте. Он поступил, когда я был на смене. Мужчине на вид было около 50 лет (хотя потом я узнал, что на самом деле ему 74 года). Его привезли с высокой температурой, учащенным дыханием и пониженной сатурацией. Он лежал в отделении суб-интенсивной терапии, и мы, насколько это было возможно, пытались общаться. Через пару дней ему стало лучше. Я перешел в другое отделение — и его как раз перевели туда. Он как будто меня сопровождал. А еще через несколько дней я перешел в отделение интенсивной терапии. И увидел там этого мужчину. Ему стало хуже… Я так и не знаю, что с ним случилось дальше, потому что мы вернулись в Украину. Часто его вспоминаю.

Перед вылетом в Украину Глебу и другим его коллегам делали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. После окончания обсервации Глеб вернется к работе в киевской больнице № 17.

— После того, что я увидел в Италии, больше всего меня пугает то, что у нас, в Украине, медики не обеспечены достаточным количеством средств защиты, — говорит Глеб Битюков. — Если ничего глобально не изменится, честно говоря, не представляю, что будет у нас… В Италии уровень заболеваемости среди медиков остановился на отметке 8%. А в Украине этот показатель уже сейчас составляет 20%. И это в целом по стране, а, например, в Ровенской области уже, наверное, все 40%. Количество больных при этом продолжает увеличиваться. Если так пойдет и дальше, я не знаю, кто их будет лечить.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале в Ровенской областной больнице, где коронавирусом заразились 88 медработников. В этой же больницы от COVID-19 умер анестезиолог Александр Ищук. Его жена Ирина Ищук рассказывала, что уже когда они с мужем были госпитализированы с подозрением на коронавирус, другие медики с явными симптомами болезни работали, и ни им, ни тем, кто с ними контактировал, не делали тестов. Областная комиссия пришла к выводу, что во вспышке коронавируса в больнице виновен главврач и его заместители, которые не обеспечили необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Также «ФАКТЫ» рассказывали о вспышке коронавируса в райбольнице в Подольске Одесской области.

А вернувшийся из Италии украинский медик Николай Рыхлицкий подсчитал стоимость лечения COVID-19 в Украине.

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