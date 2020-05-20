Новый этап выхода из карантина: Степанов рассказал, какие запреты отменит Кабмин

Украина

Кабинет министров Украины 20 мая должен принять новые послабления карантина, которые будут действовать уже с 22 мая.

Об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, выходить из карантина страна будет поэтапно, при этом будет введен так называемый адаптивный карантин.

«Мы говорим, что предлагаем ввести адаптивный карантин. Это когда карантинные мероприятия могут отличаться от одной области к другой. Мы вводим этапы выхода из карантина. Каждый этап сопровождают свои смягчения», — сказал министр.

Если говорить про этап, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа общественного транспорта, спортивные соревнования до 50 человек (если больше — то с согласования Минздрава).

С 25-го числа начнут работать метро и детские садики.

Также министр прокомментировал имеющуюся статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

«Если посмотреть в целом на статистику, то у нас сегодня чуть больше 7 тысяч тестирований за минувшие сутки. Действительно мы осторожно радуемся этой информации. Это второй раз, когда количество тех, кто выздоровел, больше, чем число заболевших. Конечно, делать какие-то выводы мы можем тогда, когда эта статистика будет 7−10 дней. Но я уверен, что наши карантинные меры, которые ввели достаточно вовремя, разорвали цепь передачи болезни и дали свой результат», — сказал министр.

Напомним, что 18 мая премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантинных ограничений. Решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства 20 мая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает возможным возобновление работы детских садов с 25 мая. По словам заместителя главы Минздрава, открытие дошкольных учреждений относится ко второму этапу выхода из карантина и будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

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