Откроют садики и запустят общественный транспорт: какие ограничения снимут после 22 мая

Украина

С 22 мая в Украине могут разрешить работу общественного транспорта и дошкольных учреждений, а также открыть отели (за исключением хостелов). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, также станет возможным проведение сессии внешнего независимого оценивания знаний абитуриентов, и возобновление спортивных соревнований (без зрителей).

Алгоритм проведения спортивных соревнований и работы общественного транспорта еще предстоит разработать.

Последующий выход будет происходить по формуле адаптивного карантина — для принятия решения будут сравнивать количество новых случаев за 7 дней на 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах для больных COVID-19 (не более 50%) и количество ПЦР-тестирований.

Напомним, накануне перевозчики в Киеве требовали возобновления общественных перевозок, а министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что открыть столичное метро даже с ограничениями трудно.

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter