Голод не тетка: коварная гиена украла добычу у питона (видео)

Мир

Несмотря на то, что питоны часто вызывают благоговейный ужас своей способностью проглотить жертву, даже превосходящую их по размерам, иногда надежды гигантских рептилий на роскошную трапезу не сбываются под воздействием других обстоятельств.

Об одном из таких случаев рассказал 33-летний Джейсон Жубер, работающий в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

По его словам, сначала он увидел гиену, которая рыскала по саванне, что-то вынюхивая. Вскоре она наткнулась на иероглифового питона (Python sebae) с добычей — мертвой импалой, пишет NationalGeographic.

Несмотря на то, что иероглифовый питон является одной из крупнейших змей в мире, даже для него целая антилопа — не такая уж частая жертва. Змея плотно оплела тело импалы собой, и явно намеревалась поужинать.

Заметив питона, гиена начала подкрадываться к нему.

Рептилия также заметила хищную соперницу, и внимательно следила за приближением гиены, не покидая свою добычу.

Было понятно, что грядет схватка за добычу, в которой сойдутся стремительность животного и мощь огромной рептилии.

Все решилось в считанные доли секунды: подобравшись достаточно близко, гиена одним ловким движением выхватила мертвую антилопу из «объятий» питона и стремительно убежала.

«Я был в восторге! За 13 лет работы гидом я никогда не видел ничего подобного, я был просто обескуражен тем, как быстро питон потерял свою жертву после большой и тяжелой работы», — делился впечатлением Джейсон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США гигантский питон проглотил оленя, весившего больше него.

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