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Мир

США выделили Украине 15,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом

5:30 20 мая 2020
Украина США
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в США, занимающих первое место в мире по количеству инфицированных граждан, руководство страны выделило Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, которая предназначена для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию. <…> Украине — помощь на сумму $ 15,5 млн», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В частности, $ 13,1 млн было выделено на поддержку здравоохранения Украины и $ 2,4 млн для помощи уязвимым слоям населения.

В сообщении подчеркивается, что указанные средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19», а также смягчить социально-экономические последствия «в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины».

Также в Госдепе отметили, что Соединённые Штаты инвестировали почти $ 5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $ 362 млн на здравоохранение.

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более $ 900 млн на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

В частности, средства были выделены Беларуси ($ 1,7 млн), Казахстану (более $ 3,1 млн), Киргизии (около $ 900 тыс.), Таджикистану (около $ 866 тыс.), Туркменистану (около $ 920 тыс.), Узбекистану (около $ 3,9 млн), Армении ($ 2,7 млн), Азербайджану (почти $ 3,6 млн), Грузии ($ 2,7 млн), Молдове (почти $ 2,2 млн).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что в 2020 году Соединенные Штаты Америки планируют продолжать выделять помощь Украине, а также оказать содействие в усилении флота.

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