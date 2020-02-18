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Ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь на два года
Ученые из США установили, что употребление кофе — напитка, который защищает человека от болезни Альцгеймера — обратно пропорционально связано с риском смертности от всех причин независимо от возраста людей, их веса, потребления ими алкоголя, пристрастия к курению и содержания кофеина в кофе.
К такому заключению ученые пришли, оценив результаты 40 исследований, включающих сведения о 3 852 651 участнике и 450 256 случаях смерти, пишет Express.
«Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. Таким образом, кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов», — констатируют ученые.
Особую пользу кофе приносит мозгу. Исследователи поясняют, что напиток специфически воздействует на нейромедиатор аденозин, защищает главный орган нервной системы от нейронного воспаления, снижает риск развития ассоциированных болезни Альцгеймера и Паркинсона, что дополнительно содействует продлению жизни.
В исследования также отмечается, что следует избегать добавления сахара в напиток и не употреблять его в чрезмерном количестве, так как это негативно отражается на качестве сна.
Также важно помнить, что оптимальное количество кофе в день — две чашки. В таком количестве ароматный напиток может увеличить ожидаемую продолжительность жизни на два года, констатируют исследователи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что врачи призвали мужчин отказаться от кофе с сахаром ради потенции.
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