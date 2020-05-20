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"Погодные аномалии": Елена Степаненко произвела фурор в облегающих лосинах
Взбудоражившая на днях поклонников платьем на голое тело Елена Степаненко продолжает удивлять фанатов, друзей и знакомых. И, вероятно, даже саму себя.
Теперь бывшая супруга Евгения Петросяна решилась на то, чтобы примерить тесные облегающие лосины, чего от нее уж точно никто не ожидал.
«Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично», — написала ставшая «дерзкой и раскованной» юмористка.
Поклонники оценили смелый шаг актрисы юмористического жанра и поддержали ее.
«У вас такие красивые ноги, что внимания на леопардовые лосины не хватает!» «Какая хорошенькая! Куда ОН смотрел? Как можно было променять столько лет совместной жизни на интрижку с молодухой?» «Вы сейчас вернулись в тот образ, только стали моложе, красивее и стройнее» — пишут подписчики.
Многие отмечают, что на фоне затянувшегося раздела имущества с Евгением Петросяном Елена Степаненко совершенно преобразилась и расцвела.
Этому в немалой степени способствовало то, что артистка похудела больше чем на 42 килограмма, от чего заметно помолодела и похорошела. И что позволило ей недавно в одной из программ охарактеризовать себя словами «и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем!» Этим она вызвала овацию, поскольку появилась на сцене в рваных джинсах, кедах, куртке-косухе и модной кепке.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на свое преображение Елена Степаненко потратила очень и очень солидную сумму.201
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