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Украина

Пресс-конференция Зеленского в годовщину инаугурации: онлайн-трансляция

8:40 20 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 20 мая, в парке возле Мариинского дворца состоится первая в этом году пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Встречу с журналистами приурочили к годовщине инаугурации Зеленского — церемония состоялась 20 мая 2019 года.

Окошко с онлайн-трансляцией встречи главы государства с журналистами появится незадолго до начала пресс-конференции, запланированной на 10:30.

Все новости, касающиеся встречи Зеленского с журналистами, читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале «Пресс-конференция Зеленского: все подробности, фото и видео».

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