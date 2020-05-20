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Кембридж стал первым в мире университетом, отменившим все очные лекции до осени 2021 года

Одно из престижнейших и старейших учебных заведений Великобритании, Кембриджский университет, первым из всех ВУЗов мира отменил все очные лекции вплоть до осени 2021 года. Это связано с пандемией коронавируса и необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Карантин, как известно, повлиял на образовательный процесс по всему миру — в том числе и в Украине.

Как сообщает издание Daily Mail, весь академический год обучение в Кембридже будет проходить в режиме онлайн. Плата за обучение в университете не изменится. При этом у многих студентов и их родителей имеются опасения, удастся ли при таком положении вещей сохранить высокие стандарты, которыми славится университет, и не повлияет ли это на качество обучения.

Администрация, впрочем, рассматривает возможность проводить некоторые занятия в маленьких группах, если удастся создать нужные условия. Однако лекторы будут работать только виртуально.

В других университетах ранее объявили, что начало занятий в новом учебном году может быть отложено на неопределенный срок. Или же, что онлайн-обучение продлится до конца декабря 2020 года.

Все студенческие городки в Британии были закрыты с апреля. Традиционных церемоний выпуска в этом году не будет.

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