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Вступительная кампания 2020: МОН изменила правила приема и сроки
На фоне карантинных ограничений, введенных в Украине в связи с коронавирусом, министерство образования и науки внесло изменения в Условия приема в вузы.
Сообщается, что вступительная кампания-2020 перенесена на август с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.
Так, для поступающих на основе документа о среднем образовании регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.
Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления — до вечера 31 августа.
МОН также предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.
Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВИ) перенесены. Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн.
В то же время даты проведения ЕВЭ и ЕВИ остаются неизменными — 01 и 03 июля соответственно. Даты же регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесены на месяц.
Изменениями расширены категории поступающих, могут воспользоваться правом перевода на вакантные места госзаказа.
В условиях приема также закреплены права иностранцев, лиц без гражданства, иностранцев, постоянно проживающих в Украине, беженцев и других категорий лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета. То есть теперь для того, чтобы учиться на бюджете эта категория поступающих должна будет успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете.
Напомним, в этом году занятия в школах окончатся 31 мая. Учебный год будет завершен до 1 июля. Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ВНО.
ВНО пройдет с учетом карантина в связи с COVID-19. До 18 мая МОН позволило учащимся, проживающим в другой области или на расстоянии более 150 км от учебного заведения, менять место внешнего независимого оценивания.
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