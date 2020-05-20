Происшествия

В Харькове второй день подряд обливают краской скандально известный памятник Жукову (фото)

В Харькове, где продолжается эпопея вокруг снесенного, а потом восстановленного памятника Георгию Жукову, монумент опять облили красной краской.

Фото опубликовали в Телеграм-канале «Типичное ХТЗ». «Какая-то невезуха у Жукова вторые сутки, его опять заляпали краской», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», памятник Жукову обливали красной краской в ноябре 2019 года.

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