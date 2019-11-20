Происшествия

В Харькове новое происшествие с памятником Жукову: опубликованы фото

В Харькове облили красной краской памятник маршалу Жукову. Это далеко не первый скандал с монументом. О происшествии сообщает Нацполиция Харьковской области.

Правоохранители узнали об инциденте из сети — заявлений им не поступало. На место выезжала следственно-оперативная группа, сейчас проводится проверка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сносе памятника Жукову харьковскими активистами — они обосновали это требованиями Закона о декоммунизации, так как маршал — символ коммунистического режима.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила негативную реакцию Кремля на снос памятника, назвав ее очередной демонстрацией вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Затем харьковский городской голова Геннадий Кернес добился восстановления памятника. «Как и обещал — сегодня вернули на место», — сказал он. Это произошло 11 июля 2019 года.

Фото: Нацполиция и 057.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter