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Юный фанат «Барселоны» создал копию стадиона «Камп Ноу»: результат впечатляет (фото)
15-летний школьник Джордж Майкл Догру из швейцарского города Кройцлинген воссоздал копию знаменитого стадиона «Камп Ноу». На создание макета, который в конечном варианте весит 55 кг, у мальчика ушло порядка 60 рабочих часов.
«В 2017 году я вместе со своей командой ездил на турнир в Испании, и тогда же посетил „Камп Ноу“. Когда я был на стадионе, был настолько поражен его размерами, что решил воссоздать его для своего проекта. Правда, изначально планировал создать макет из дерева, но отец сказал, что это будет сложно. Поэтому решили перейти на хромированную сталь», — рассказал Джордж в комментарии сайту 20Minuten.
Старания юного болельщика не остались незамеченными. Бывший игрок «Барселоны» бразилец Эдмилсон записал короткое видео со словами благодарности за создание копии стадиона (к слову, наиболее вместительного в Европе — одновременно за матчем с трибун могут наблюдать 99 354 зрителя), а размещенные фотографии создания шедевра, размещенные на известном футбольном портале 433, за сутки набрали более 900 тысяч «лайков».
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