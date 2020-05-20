26.48 / 26.70 28.68 / 29.12
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Юный фанат «Барселоны» создал копию стадиона «Камп Ноу»: результат впечатляет (фото)

10:35 20 мая 2020
Стадион Камп Ноу
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

15-летний школьник Джордж Майкл Догру из швейцарского города Кройцлинген воссоздал копию знаменитого стадиона «Камп Ноу». На создание макета, который в конечном варианте весит 55 кг, у мальчика ушло порядка 60 рабочих часов.

«В 2017 году я вместе со своей командой ездил на турнир в Испании, и тогда же посетил „Камп Ноу“. Когда я был на стадионе, был настолько поражен его размерами, что решил воссоздать его для своего проекта. Правда, изначально планировал создать макет из дерева, но отец сказал, что это будет сложно. Поэтому решили перейти на хромированную сталь», — рассказал Джордж в комментарии сайту 20Minuten.

Старания юного болельщика не остались незамеченными. Бывший игрок «Барселоны» бразилец Эдмилсон записал короткое видео со словами благодарности за создание копии стадиона (к слову, наиболее вместительного в Европе — одновременно за матчем с трибун могут наблюдать 99 354 зрителя), а размещенные фотографии создания шедевра, размещенные на известном футбольном портале 433, за сутки набрали более 900 тысяч «лайков».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат английского «Куинз Парк Рейнджерс» за 30 лет не пропустил ни одного матча своей любимой команды.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

Наелся зеленой черешни и принял таблетки: под Одессой произошла трагедия с 10-летним мальчиком

Роман Абрамович

Фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича попали в сеть

Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19

Неутешительная статистика: после трехдневного спада в Украине возросло число новых случаев COVID-19

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

«Холостяк» и Даша объявили дату свадьбы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер