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Фанатов Дженнифер Лопес перепугало ее селфи — за спиной у звезды виднеется загадочный «парень в маске» (фото)

10:40 20 мая 2020
Дженнифер Лопес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram свое очередное селфи, которое она сделала в тренажерном зале своего дома в Майами. На этот раз, однако, фанаты не столько восхищались отличной физической формой 50-летней звезды, сколько разглядывали фон, на котором она снималась. На заднем плане, прямо за правым плечом Джей Ло, ее глазастые поклонники разглядели за окном лицо загадочного мужчины. Создается впечатление, что он в маске. Или же будто кто-то зажимает ему рот рукой.

«Вы заметили этого парня?», «Такое впечатление, что он прячется и подглядывает», «Нет, он кажется мне напуганным», «Кто этот связанный мужчина сзади?» — писали они. Кто-то в шутку решил, что Дженнифер Лопес взяла в плен заложника, который рвется на волю. А кто-то предположил, что мужчина просто качает пресс за окном Дженнифер — это, мол, объясняет его позу и выражение лица.

Сама Лопес пока что пояснений не давала. Возможно, это ее тренер или кто-то из гостей. Она также начала в раздражении удалять комментарии о таинственном незнакомце, который отвлек внимание от ее персоны.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В белом платье на батуте: отложившая свадьбу Дженнифер Лопес развлекается на карантине.

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