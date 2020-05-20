Украина

Зеленский заявил, что статистика позволяет быстрее выходить из карантина, и рассказал, как это будет

Текущая пандемическая ситуация в Украине позволяет уже с 25 мая возобновить работу детских садов. Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский.

Также с этой даты может быть возобновлена работа общественного транспорта.

По его словам, соответствующее решение будет принято на заседании Кабинета Министров 20 мая.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что детские сады в Украине откроют не раньше, чем возобновится работа междугородного и пригородного транспорта.

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