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Зеленский заявил, что статистика позволяет быстрее выходить из карантина, и рассказал, как это будет
Текущая пандемическая ситуация в Украине позволяет уже с 25 мая возобновить работу детских садов. Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский.
Также с этой даты может быть возобновлена работа общественного транспорта.
По его словам, соответствующее решение будет принято на заседании Кабинета Министров 20 мая.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что детские сады в Украине откроют не раньше, чем возобновится работа междугородного и пригородного транспорта.185
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