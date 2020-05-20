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Зеленский анонсировал ипотеку под 10% годовых
Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, проводит первую за длительное время встречу с журналистами.
Отвечая на вопрос о помощи населению и плане выхода из карантина, Зеленский сказал: «Банковская система независима, но мы ее дожмем, чтобы банки не так аккуратно выдавали кредиты населению».
Также президент анонсировал ипотеку под 10% годовых. По его словам, власть работает над снижением ставки по ипотеке.
Все подробности пресс-конференции смотрите на сайте «ФАКТОВ».160
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...