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Украина

Зеленский анонсировал ипотеку под 10% годовых

11:00 20 мая 2020
Зеленский
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, проводит первую за длительное время встречу с журналистами.

Отвечая на вопрос о помощи населению и плане выхода из карантина, Зеленский сказал: «Банковская система независима, но мы ее дожмем, чтобы банки не так аккуратно выдавали кредиты населению».

Также президент анонсировал ипотеку под 10% годовых. По его словам, власть работает над снижением ставки по ипотеке.

Все подробности пресс-конференции смотрите на сайте «ФАКТОВ».

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