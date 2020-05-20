26.48 / 26.72 28.68 / 29.13
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нам нужен результат: Зеленский ответил о контактах с Путиным и войне на Донбассе

11:06 20 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов общаться с российским президентом Владимиром Путиным в любом формате, который бы позволил приблизить окончание войны.

По его словам, украинская сторона контактировала с представителями ФРГ и Франции по поводу возобновления «нормандского формата» после пандемии коронавируса.

«У меня в последнее время не было ни встреч, ни телефонных переговоров с Путиным. Но мы не отпускаем в свободное плавание вопрос возвращения Крыма и наших территорий», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине «ничего сделать нельзя» — нужно договариваться с Россией: «Мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Минский формат — приоритет. Но никто не отменяет другие форматы. Я готов к любому формату, который приблизит нас к завершению войны, возвращению территорий и людей. Любому формату Мне все равно. Нам нужен результат».

Все новости с пресс-конференции читайте на сайте «ФАКТОВ».

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Под Никополем упал мост

Под Никополем мост рухнул в воду вместе с фурой: детали и фото происшествия

львенок на руках

Ради селфи: в Одессе посетители клуба всю ночь издевались над маленьким львенком (фото)

Полина Гагарина

Названы причины развода Полины Гагариной

Каневская ГЭС

В плотине Каневской ГЭС образовались опасные пустоты: экологи бьют тревогу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер