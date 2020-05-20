Украина

Нам нужен результат: Зеленский ответил о контактах с Путиным и войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что готов общаться с российским президентом Владимиром Путиным в любом формате, который бы позволил приблизить окончание войны.

По его словам, украинская сторона контактировала с представителями ФРГ и Франции по поводу возобновления «нормандского формата» после пандемии коронавируса.

«У меня в последнее время не было ни встреч, ни телефонных переговоров с Путиным. Но мы не отпускаем в свободное плавание вопрос возвращения Крыма и наших территорий», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине «ничего сделать нельзя» — нужно договариваться с Россией: «Мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Минский формат — приоритет. Но никто не отменяет другие форматы. Я готов к любому формату, который приблизит нас к завершению войны, возвращению территорий и людей. Любому формату Мне все равно. Нам нужен результат».

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